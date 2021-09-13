Epic Games подала апелляцию на решение суда по части Apple, на это отреагировал Илон Маск

Epic Games решила оспорить решение суда по делу с Apple. Компания не удовлетворена окончательным вердиктом органа – он встал на сторону производителя айфонов.Приставы не стали соглашаться на все требования создателей Fortnite, но при этом обязали «Эппл» добавлять альтернативные способы оплаты приложений, а не ограничивать разработчиков только App Store.
Глава Epic Games Тим Суини при этом не считает решение суда выигрышным для компании. Он продолжит бороться с корпорацией с целью добиться «полной свободы» для клиентов и разработчиков, которые выкладывают свои приложения в сервисах Apple.
На ситуацию отреагировал основатель SpaceX и изобретатель Илон Маск. Он всё равно назвал Суини победителем в ситуации, ведь ему удалось изменить подход многомиллиардной корпорации через суд. На худой конец, предприниматель посоветовал главе Epic Games сразиться в дуэли. Возможно, с Тимом Куком.
На прошедших выходных в магазине DNS появился комплект с PlayStation 5 и игрой за 61,5 тысячи рублей. Это значительно выше розничной стоимости приставки, даже если учитывать один тайтл в комплекте. Представитель PlayStation ответил на запрос «Чемпионата». Как оказалось, ритейлер сам поднял цену на консоль, никаких повышений стоимости от самой Sony не ожидается.
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