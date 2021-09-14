«Игра просто сырая». Игроки раскритиковали ПК-версию Deathloop из-за плохой оптимизации

Шутер Deathloop стал доступен на ПК и PlayStation 5. Судя по отзывам журналистов, игра получилась достойной. Многие назвали её лучшей работой Arkane. Однако игроки на ПК так не думают, потому что в Steam у шутера всего 60% положительных отзывов.
Главная претензия — плохая оптимизация, из-за которой не получается комфортно играть. Пользователи топовых видеокарт RTX 3080 отметили, что количество кадров еле достигает 30, а в напряжённых моментах и вовсе падает до 15.
Эта игра просто сырая. Слушайте, в неё невозможно играть. Deathloop классная, но в ней ужасная оптимизация.
Пользователь СТАРВАРЫЧ оставил шуточный отзыв в надежде на то, что Arkane увидит критику и исправит проблему с производительностью патчами.
У бедолаг не тянет, поэтому поставлю минус, может, Arkane одумается от смешанных отзывов и побыстрее патч запилит.
Однако далеко не все геймеры ругают плохую оптимизацию. Кто-то отметил, что у него топовая видеокарта RXT 3090, и при наличии такого устройства Deathloop работает очень стабильно. При этом просадок и нагруженности на процессор тоже нет.
Из-за глупых негативных отзывов пишу свой, чтобы поднять игре статистику. Присоединяйтесь ко мне, увеличим рейтинг Deathloop!
15 сентября выйдет крупное обновление для PlayStation 5. Например, у игр с разными версиями появится иконка, которая обозначает платформу.
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