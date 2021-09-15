«Приятно, когда тебя помнят». Александр Мостовой рассказал про FIFA 22 и другие игры

15 сентября у нас вышло интервью с легендарным футболистом Александром Мостовым. Он рассказал про FIFA 22, другие игры и отношение своих детей к его появлению в футбольном симуляторе.

Александр не очень хорошо знаком с видеоиграми в целом, но новой FIFA интересуется.

Футболист отметил, что появиться в FIFA 22 для него стало предметом гордости и удовлетворения. По словам Мостового, очень приятно, когда про тебя не забывают и даже добавляют в игру.

Когда был мой анонс в FIFA 22, я чувствовал себя абсолютно прекрасно.

Взрослый сын спортсмена узнал про появлении отца в футбольном симуляторе от друзей. По мнению футболиста, в FIFA 22 точно должны появиться карточки Лионеля Месси, Криштиану Роналду, Диего Армандо Марадона, Зидана, Фигу, Ривалдо и Рональдиньо.

А если из России… Я думаю, что Андрей Канчельскис точно должен быть. Из сегодняшнего поколения мне трудно выбирать, потому что я ними не играл. К тому же из нынешних ребят мало кто играл за границей, как это делали мы.

С киберспортом Александр знаком не очень хорошо. Он знает, что это направление стремительно развивается и набирает обороты, но считает важным не забывать про спорт в реальной жизни. Кстати, в шутеры футболист тоже не играет — совсем.

По правде говоря, меня настораживает виртуальная стрельба, это не совсем моё. Кстати, я даже никогда не любил фильмы про фантастику.

FIFA 22 выйдет 1 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Предварительные заказы можно оформить для всех платформ.

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