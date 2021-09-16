Разработчики Among Us запустили в продажу костюмы из игры

Авторы Among Us объявили о старте продаж костюмов из игры. Можно купить красный, чёрный, оранжевый, жёлтый и фиолетовый скафандры. Есть варианты как для детей, так и для взрослых. Они отличаются ценой и открытой или закрытой областью у лица.
Детский костюм по игре обойдётся в $ 40 (примерно 3 тысячи рублей), а за взрослый придётся заплатить от $ 45 до $ 50 (примерно от 3300 до 3700 рублей). Многие пользователи оценили ход и отметили, что теперь могут устраивать Among Us в реальной жизни с полным погружением. Правда, ещё необходимо найти космический корабль.
Классно! Я куплю это, пришла пора проверить мои навыки за пределами игры.
Купить скафандры в России нельзя. Их продают на Amazon, Walmart, HMV и в других зарубежных розничных магазинах. Первую партию раскупили за несколько минут. Разработчики рады такому отклику аудитории и постараются сделать как можно больше костюмов.
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