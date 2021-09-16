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Discord оценили в $ 15 млрд. Год назад стоимость была в два раза ниже

Discord оценили в $ 15 млрд. Год назад стоимость была в два раза ниже
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Прошёл очередной раунд финансирования Discord. Мессенджер для геймеров привлёк $ 500 млн при оценке инвесторами $ 15 млрд. Примечательно, что в 2020 году сервис оценивался в $ 7 млрд — за год его капитализация выросла почти в два раза.

Все привлечённые деньги направят на улучшение функций Discord, создание новых инструментов и расширение штата компании. Соучредитель фирмы Джейсон Ситрон отметил, что не ожидал такой высокой оценки, но очень рад, что так получилось. Среди инвесторов оказались компании Dragoneer Investment Group, Baillie Gifford, Coatue Management, Fidelity Management и другие.

В марте 2021-го в сети появилась информация о желании Microsoft купить Discord. Сумму сделки оценивали в $ 10 млрд, но договориться не вышло. В мае того же года Sony сообщила о серии инвестиций в мессенджер. Discord появится на PS4 и PS5 в начале 2022-го.

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