«Как это сделает игру лучше?» Из WoW убрали откровенные женские изображения

На тестовых серверах World of Warcraft вышел патч 9.1.5. В нём нет ничего особенного, кроме одной детали — цензуры женских изображений. Например, изменился портрет девушки в поместье Чёрный ворон. Глубокий вырез убрали, грудь уменьшили.

Цензуре подвергалась и картина в Штормграде с изображением лежащей женщины в нижнем белье. Её вовсе заменили натюрмортом с фруктами.

Причину введения цензуры Blizzard не назвала. Игроки связывают это с крупным скандалом из-за харассмента и дискриминации сотрудниц. Пользователи ждут комментария разработчиков по этому поводу. Tylenish считает, что MMORPG это точно не поможет.

Вы серьёзно? Как это поможет игре? Убрали вы грудь, накрыли её тканью, но как это сделает World of Warcraft лучше?

В 2019 году Blizzard уже вводила цензуру на женского персонажа. Тогда арт с Джайной Праудмур изменили: прикрыли грудь тканью, чтобы её не было видно. Причин авторы тоже не назвали.

15 сентября на Activision Blizzard подали новую жалобу. В этот раз сотрудники недовольны отношением к ним и запугиванием со стороны руководства.