GTA 5 сегодня исполнилось 8 лет — боевик вышел 17 сентября 2013 года

Сегодня Grand Theft Auto V празднует уже восьмую годовщину — она вышла 17 сентября 2013 года.
Боевик моментально стал хитом продаж, сумев установить только на запуске сразу несколько рекордов. Среди них — $ 1 млрд за первые три дня, что до сих пор остаётся абсолютным рекордом во всей развлекательной индустрии. Быстрее получить такие деньги не смог никакой фильм, игра или ещё какой-то продукт индустрии.
Вместе с этим GTA 5 получила огромное признание среди сообщества — ей удалось объединить самые удачные наработки предыдущих частей, создав чуть ли не ультимативную «ГТА». Особенно это актуально для GTA Online, которая все эти годы развивалась и приносила баснословные деньги её создателям.
Скорее всего, это и стало причиной появления второго (!) ремастера игры — после дебюта GTA 5 на PS3 и Xbox 360 её улучшали для PS4, Xbox One и ПК, а теперь этим же занимаются для PS5 и Xbox Series. Однако, в отличие от первого переиздания, второе пока собирает только скандалы.
С выходом GTA 5 для Rockstar (и её поклонников) закончилась целая эпоха. Если до этого студия ежегодно выпускали как минимум одну новинку, то за прошедшие 8 лет мы получили лишь три релиза — два из которых, GTA 5 и L.A. Noire, ремастеры. Зато мы хотя бы дождались Red Dead Redemption 2, да.
Когда выходила GTA 5
- 13 сентября 2013 года — на PS3 и Xbox 360
- 18 ноября 2014 года — на PS4 и Xbox One
- 14 апреля 2015 года — на ПК
- март 2022 года — на PS5 и Xbox Series.
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