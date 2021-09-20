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Игрок в Skyrim добыл редкий артефакт благодаря трюку из «Индианы Джонса»

Игрок в Skyrim добыл редкий артефакт благодаря трюку из «Индианы Джонса»
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Пользователь Reddit под ником Sublata показал, как с помощью трюка из фильма «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» получил предмет в The Elder Scrolls V: Skyrim.

В ролике видно, как игрок перескакивает через растяжки и заменяет осколок бритвы Мерунеса на маленькое зелье здоровья. После этого пользователь покидает локацию с полученным предметом. Автор вдохновился фильмом с Индианой Джонсом, где искатель приключений также заменил сокровище на мешок с песком.

Sublata подчеркнул, что всегда специально активировал ловушки, чтобы не попасть в них. Однако теперь он будет постоянно пользоваться таким способом. Многие отметили оригинальность трюка и порадовались, что фильм до сих пор помнят. Читатели форума удивились, почему никто не додумался до этого раньше.

Я играю в «Скайрим» постоянно, но впервые вижу такой способ. Спасибо, Индиана Джонс.
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