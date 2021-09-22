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Патент: Steam сможет включать игры до их полной загрузки

Патент: Steam сможет включать игры до их полной загрузки
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В сети появился патент для Steam, описание которого говорит о добавлении функции запуска игр до их полной загрузки. Valve подала его ещё в марте 2020 года, однако опубликовала только сейчас. Подобная опция есть во многих лаунчерах на ПК, включая Origin, и на консолях.

Функция удобна тем, что необязательно дожидаться полного скачивания — игру можно запустить после какой-то части установки. В сюжетных произведениях это первые уровни, а в сетевых — доступ к малому количеству карт и режимов.

Также Valve хочет, чтобы появилась возможность экономить место на диске за счёт удаления ненужных файлов. При этом от самих разработчиков игр ничего не потребуется — Steam сделает всё сам. Подобный патент уже появлялся в 2015 году, но из-за неудачного теста было принято решение отказаться от опции.

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