Футбольный клуб «Вильфранш» нанял стримера — он играл в Football Manager и теперь аналитик

Футбольный клуб «Вильфранш» взял на работу стримера под ником Warkik. На своих трансляциях в основном он играл в Football Manager 2021. В клубе парень будет заниматься аналитикой и помогать в подборе персонала.

У канала стримера на Twitch почти 11 тысяч фолловеров. Пока неизвестно, как блогер будет совмещать свою деятельность и работу в «Вильфранше». Сам Warkik отметил, что для него честь стать частью профессионального футбольного клуба и помогать его развитию.

Очень приятно пополнить ряды «Вильфранша». Для меня это большой шанс и я это прекрасно осознаю. Такая возможность у меня появилась только благодаря вам.

Пользователи поздравили стримера с новой должностью и пожелали удачи. Warkik охотно общается с поклонниками в комментариях и благодарит всех за поддержку.

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