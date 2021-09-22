Футбольный клуб «Вильфранш» нанял стримера — он играл в Football Manager и теперь аналитик

Футбольный клуб «Вильфранш» взял на работу стримера под ником Warkik. На своих трансляциях в основном он играл в Football Manager 2021. В клубе парень будет заниматься аналитикой и помогать в подборе персонала.
У канала стримера на Twitch почти 11 тысяч фолловеров. Пока неизвестно, как блогер будет совмещать свою деятельность и работу в «Вильфранше». Сам Warkik отметил, что для него честь стать частью профессионального футбольного клуба и помогать его развитию.
Очень приятно пополнить ряды «Вильфранша». Для меня это большой шанс и я это прекрасно осознаю. Такая возможность у меня появилась только благодаря вам.
Пользователи поздравили стримера с новой должностью и пожелали удачи. Warkik охотно общается с поклонниками в комментариях и благодарит всех за поддержку.
В PS Store началась новая распродажа. В этот раз можно купить множество японских игр, среди которых Resident Evil, Judgment, Monster Hunter и другие тайтлы.
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