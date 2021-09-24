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Deathloop прошли за 20 минут – это новый мировой рекорд

Deathloop прошли за 20 минут – это новый мировой рекорд
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Популярный в сообществе инсайдер под ником Distortion2 прошёл Deathloop за 20 минут и поставил рекорд. При подсчёте времени не учитывались загрузки — с ними получилось 24 минуты. Запись со скоростным прохождением можно посмотреть ниже.

Во время прохождения Distortion2 использовал различные глитчи для пропуска локаций. Например, при использовании блокиратора спидраннер стоял на месте несколько секунд, а затем очутился в другом месте. Также рекордсмен не участвовал в баталиях с большим количеством противников и по возможности избегал перестрелок.

Среднее время прохождения шутера при нормальном темпе составляет 14 часов. Фанаты порадовались за спидраннера и его новый результат. Ранее Distortion2 принадлежали различные рекорды скорости в Bloodborne и Dark Souls, а теперь он взялся и за Deathloop.

Шутер от Arkane Lyon вышел 14 сентября на ПК и PS5.

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