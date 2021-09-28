В Call of Duty: Warzone пройдёт событие в честь Октоберфеста

Activision анонсировала новое временное событие в Call of Duty: Warzone и Call of Duty: Black Ops Cold War. Оно посвящено знаменитому немецкому празднику Октоберфесту. Ивент уже доступен в шутерах и полностью бесплатен для всех игроков.
Со стартом ивента в шутерах появились тематические предметы в честь праздника. Можно одеть своего бойца в наряд типичного немецкого работяги, который заходит в бар по пути домой, или разукрасить оружие в зелёные цвета. Бонусом сверху можно установить специальную анимацию для пуль – с ней патроны заменяются пивными баночками.
На YouTube уже появилось видео с полной демонстрацией нового контента. Как это обычно бывает, Activision приготовила сразу несколько предметов вроде часов, скинов и даже анимаций оружия.
Следующая Call of Duty с подзаголовком Vanguard выйдет 5 ноября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. С нашими впечатлениями от бета-теста мультиплеера можно ознакомиться по ссылке.
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