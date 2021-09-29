Роскомнадзор пригрозил заблокировать YouTube в России

Роскомнадзор предупредил Google, что в ближайшее время компания должна снять ограничения на немецких каналах российского политического издания Russia Today. Если этого не произойдёт, то YouTube ждёт полная или частичная блокировка. Это касается только России.

Главная претензия Роскомнадзора — нарушение компанией Google основополагающих принципов свободного распространения информации. Корпорации также может грозить штраф от одного до трёх миллионов рублей в случае отказа снятия ограничений.

Пресс-служба Google отреагировала на ситуацию. По словам компании, изначально немецкие каналы издания были предупреждены, но в итоге отказались выполнять условия и даже попытались обойти предупреждение. В результате — блокировка двух каналов Russia Today.

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