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Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал возможную блокировку YouTube

Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал возможную блокировку YouTube
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29 сентября Роскомнадзор предупредил Google о возможности блокировки YouTube в случае, если компания откажется снимать ограничения на немецких каналах российского политического издания Russia Today. Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, в действиях YouTube есть то, что нарушает законы Российской Федерации. Это связано с цензурой и препятствованием распространения информации в СМИ.

Если наши контрольные органы придут к выводу, что это действительно нарушение нашего законодательства, то, конечно же, нельзя и не следует исключать возможности принятия мер по принуждению этой платформы к выполнению наших законов.

Несмотря на то, что Google — не российская компания, органы всё равно могут предъявлять претензии к действиям корпорации. Достаточным основанием является то, что YouTube есть и в России.

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