Как бы выглядели женские версии Артура и других героев Red Dead Redemption 2

Пользователь Reddit под ником duplica1t показал главных героев Red Dead Redemption 2 в роли девушек.
Артур Морган
Датч ван дер Линде
Джон Марстон
Дядя
Чарльз Смит
Бонусы — Сэди Адлер в роли мужчины
Мэри-Бет Гаскилл
Пользователи отметили, что Артуру очень идёт женская внешность. По их словам, он остаётся привлекательным и красивым в любом виде.
Господи, он выглядит на удивление хорошо. Артур Морган стал девушкой. Красив всегда!
Больше всех игроков рассмешил Дядюшка в женском образе, который стал «Тётушкой». NoMathWhatSoEver в шутку подчеркнул, что автор артов буквально срисовал его маму.
Моя мама очень похожа на Дядюшку женского пола…
Многие также задались вопросом про шрамы и другие дефекты во внешности героев. duplica1t рассказал, что убрал всё это с помощью специальной программы, чтобы женские образы героев смотрелись красивее и лучше.
God of War Ragnarok получила дублированный трейлер. Почти у всех персонажей сохранились голоса из первой части. Изменение есть у Атрея — он стал взрослее.
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