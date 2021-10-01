Как бы выглядели женские версии Артура и других героев Red Dead Redemption 2

Пользователь Reddit под ником duplica1t показал главных героев Red Dead Redemption 2 в роли девушек.

Артур Морган

Датч ван дер Линде

Джон Марстон

Дядя

Чарльз Смит

Бонусы — Сэди Адлер в роли мужчины

Мэри-Бет Гаскилл

Пользователи отметили, что Артуру очень идёт женская внешность. По их словам, он остаётся привлекательным и красивым в любом виде.

Господи, он выглядит на удивление хорошо. Артур Морган стал девушкой. Красив всегда!

Больше всех игроков рассмешил Дядюшка в женском образе, который стал «Тётушкой». NoMathWhatSoEver в шутку подчеркнул, что автор артов буквально срисовал его маму.

Моя мама очень похожа на Дядюшку женского пола…

Многие также задались вопросом про шрамы и другие дефекты во внешности героев. duplica1t рассказал, что убрал всё это с помощью специальной программы, чтобы женские образы героев смотрелись красивее и лучше.

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