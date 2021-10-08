Следующее крупное обновление для GTA Online выйдет до конца 2021 года

Rockstar Games поделилась планами на ближайшее будущее GTA Online. До конца 2021 года для игры выйдет крупное дополнение, однако деталей о нём нет. Авторы упомянули неких старых друзей и знакомых, которым понадобится помощь игроков в налаживании «легитимного бизнеса».
Также в экшене, судя по всему, появятся дополнительные активности, связанные с анонсом ремастеров GTA 3, Vice City и San Andreas. Авторы порекомендовали обращать внимание на южную часть Сан Андреаса и его окрестности.
Разработчики продолжат поддерживать ротацию отдельных режимов и видов работы для игроков. Таким образом авторы хотят дать пользователям больше разнообразия. При этом Rockstar планирует обновлять списки активностей каждый сезон.
Создатели GTA также вспомнили о версии GTA 5 для Xbox Series и PS5. С ней в GTA Online тоже появятся некоторые улучшения, однако о них авторы не говорят — советуют почаще читать официальный сайт.
8 октября Rockstar Games наконец-то анонсировала ремастеры GTA 3, Vice City и San Andreas. Даты выхода нет, он релиз должен состояться «скоро». Можно предположить, что это случится уже 21 октября, на юбилей третьей части. Однако
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