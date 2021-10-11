Игроки New World узнали, как забанить врагов и тем самым выиграть массовую битву

Сообщество New World столкнулось с нечестным способом победить в клановой «Битве» за территорию. Через массовые жалобы игроки банят соперников из противоборствующего клана на 24 часа, тем самым уменьшая их шансы на победу.

Пользователь Reddit под ником grayson1478 сообщил, что в его клане из 100 человек автоматическая система забанила ровно половину.

Это же просто смешно! И что дальше? Мы должны отказаться от нашей территории, потому что каждый может по нескольку раз репортить моих игроков? Это просто безумие, нужен патч как можно скорее!

​Вся ситуация происходит на фоне сегодняшней «Битвы», в которой кланы будут сражаться друг с другом за территорию. Это массовое сражение, в котором участвует до двухсот человек.

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Amazon уже отреагировала на претензии от игроков и заявила, что баны выдаются только после проверки модераторов New World, приведя невнятную аналогию с блокировкой в «Твиттере». Однако фанаты выяснили, что автоматическая система банов в игре точно есть.

Все блокировки проверяются людьми до принятия каких-либо решений. Если вас, например, «несправедливо забанят» в «Твиттере», — проверьте свои сообщения, наверняка какое-то из них нарушает кодекс поведения площадки.

​Grayson1478 не единственный, кто столнулся с проблемой. Известный американский стример CouRageJD рассказал, что он и его соклановцы стали жертвой подобных жалоб и тоже получили блокировку на 24 часа. Об этой ситуации он сообщил разработчикам и спросил, работают ли они над её исправлением — ответа пока не последовало.

Это уже не первый скандал в New World. Ранее игрок построил финансовую пирамиду и сбежал с деньгами.