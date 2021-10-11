Игроки New World узнали, как забанить врагов и тем самым выиграть массовую битву

Сообщество New World столкнулось с нечестным способом победить в клановой «Битве» за территорию. Через массовые жалобы игроки банят соперников из противоборствующего клана на 24 часа, тем самым уменьшая их шансы на победу.
Пользователь Reddit под ником grayson1478 сообщил, что в его клане из 100 человек автоматическая система забанила ровно половину.
Это же просто смешно! И что дальше? Мы должны отказаться от нашей территории, потому что каждый может по нескольку раз репортить моих игроков? Это просто безумие, нужен патч как можно скорее!
Вся ситуация происходит на фоне сегодняшней «Битвы», в которой кланы будут сражаться друг с другом за территорию. Это массовое сражение, в котором участвует до двухсот человек.
Amazon уже отреагировала на претензии от игроков и заявила, что баны выдаются только после проверки модераторов New World, приведя невнятную аналогию с блокировкой в «Твиттере». Однако фанаты выяснили, что автоматическая система банов в игре точно есть.
Все блокировки проверяются людьми до принятия каких-либо решений. Если вас, например, «несправедливо забанят» в «Твиттере», — проверьте свои сообщения, наверняка какое-то из них нарушает кодекс поведения площадки.
Grayson1478 не единственный, кто столнулся с проблемой. Известный американский стример CouRageJD рассказал, что он и его соклановцы стали жертвой подобных жалоб и тоже получили блокировку на 24 часа. Об этой ситуации он сообщил разработчикам и спросил, работают ли они над её исправлением — ответа пока не последовало.
Это уже не первый скандал в New World. Ранее игрок построил финансовую пирамиду и сбежал с деньгами.
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