Итальянские игроки уничтожили рейтинг Far Cry 6 на Metacritic

Не прошло и недели с выхода Far Cry 6 на актуальных платформах, как игроки занизили пользовательский рейтинг игры на MetaCritic. На данный момент он составляет примерно 5/10 и продолжает падать. Основные претензии высказывают итальянские игроки — в шутере нет озвучки на родном для них языке.

Решение не добавлять итальянскую озвучку непростительно. Не покупайте эту игру.

Многие итальянские пользователи считают, что если в игре нет озвучки на их языке, то и игра для их региона должна стоить дешевле.

Несправедливо платить € 70 за игру, в которой нет дубляжа на итальянском языке! Его отсутствие портит сюжет, геймплей и атмосферу — даже если бы речь шла об инди-игре.

Нашего прекрасного итальянского языка в игре нет, и они просят за неё те же деньги, что и в других странах, где есть озвучка! Вы с ума сошли? Немедленно уменьшите цену как минимум на 30 процентов! Игровой процесс в значительной степени завязан на диалогах, и у меня нет времени читать субтитры.

Итальянцы отметили, что это решение не обусловлено ничем. Ведь вышедшая прошлой осенью Watch Dogs Legion и остальные части Far Cry выходили с итальянским дубляжом.

Другие отрицательные рецензии отмечают репетативность игры, отсутствие новшеств и беззубый сюжет.

Far Cry 6 вышла 7 октября 2021. Проект оценили хуже всех номерных частей. Средний рейтинг на агрегаторе Opencritic, который учитывает все версии сразу, 78 баллов. Ранее игроки нашли способ повысить FPS в экшене на ПК — для этого нужно отключить внутриигровой оверлей.