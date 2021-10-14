Скандальная Succubus доберётся до консолей — возможно, с цензурой

Madmind Studio всё-таки выпустит скандальную игру Succubus на консолях. Анонс состоялся в «Твиттере» проекта.

Succubus — экшен, одновременно сиквел и спин-офф хоррора Agony. Главная героиня игры — суккуб по имени Видия. Ей предстоит свергнуть правителя Ада — демона Нимрода, чтобы отдать престол Бафомету. В игре доступно 40 видов оружия и 20 способностей. Внешний вид персонажа можно изменить, а её логово — кастомизировать.

У проекта была скандальная репутация из-за оголённых тел героини и её врагов. Из-за этого разработчики выпустили две версии игры: с цензурой и без. Скорее всего, на консолях появится цензурированная версия игры, как и было с Agony.

Succubus доступна в Steam и GOG за 1499 рублей. На PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch проект выйдет в 2022 году.