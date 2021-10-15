The International 2021: расписание пятого дня плей-офф и сетка
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The International 2021 по Dota 2 почти закончился. К сожалению, один представитель СНГ уже покинул чемпионат — Virtus.pro не могла справиться с Team Spirit в СНГ-дерби и закончила турнир на 5-6-м месте и заработала $ 1,4 млн призовых.
На чемпионате осталось всего пять участников. Team Spirit продолжила победоносное шествие по нижней сетке. 14 октября она выбила из чемпионата двукратных чемпионов мира OG и соотечественников из VP. Коллектив уже гарантировал себе топ-4 и $ 2,4 млн призовых.
Полное расписание матчей TI10 на 16 октября
- 10:00 мск. Invictus Gaming — Vici Gaming
- 13:00 мск. Team Secret — PSG.LGD
- 16:00 мск. Team Spirit — проигравший пары IG/Vici
Актуальная сетка турнира
The International 2021 проходит с 7 по 17 октября в Бухаресте, Румыния. Лучшие команды мира разыгрывают $ 40 млн. Победитель турнира заберёт $ 18,2 млн.
Комментарии
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