The International 2021: расписание пятого дня плей-офф и сетка

The International 2021 по Dota 2 почти закончился. К сожалению, один представитель СНГ уже покинул чемпионат — Virtus.pro не могла справиться с Team Spirit в СНГ-дерби и закончила турнир на 5-6-м месте и заработала $ 1,4 млн призовых.

На чемпионате осталось всего пять участников. Team Spirit продолжила победоносное шествие по нижней сетке. 14 октября она выбила из чемпионата двукратных чемпионов мира OG и соотечественников из VP. Коллектив уже гарантировал себе топ-4 и $ 2,4 млн призовых.

Полное расписание матчей TI10 на 16 октября

10:00 мск. Invictus Gaming — Vici Gaming

13:00 мск. Team Secret — PSG.LGD

16:00 мск. Team Spirit — проигравший пары IG/Vici

Актуальная сетка турнира

The International 2021 проходит с 7 по 17 октября в Бухаресте, Румыния. Лучшие команды мира разыгрывают $ 40 млн. Победитель турнира заберёт $ 18,2 млн.