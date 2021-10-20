«Стражи Галактики» на ПК не весят 150 ГБ — лишь около 80 ГБ

Разработчики «Стражей Галактики» из EIdos Montreal рассказали в «Твиттере», что на ПК игра не займёт 150 ГБ — ранее этот размер был указан в системных требованиях на странице в Steam. На момент запуска экшен будет весить около 80 ГБ.

Привет всем! Мы хотели сообщить вам об окончательном размере версии «Стражей Галактики» для ПК, который не будет составлять 150 ГБ. Команда находится на финальных этапах оптимизации игры, и мы подтверждаем, что её размер на момент запуска составит примерно 80 ГБ.

Таким образом финальный размер игры на разных платформах выглядит примерно так:

ПК — 80 ГБ

Xbox Series — 40 ГБ

PlayStation 5 — 30 ГБ.

Размер версий для PS4 и Xbox One пока неизвестен.

«Стражи Галактики» выйдут 26 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Пользователи возьмут под управление лидера команды Питера Квилла, известного как Звёздный лорд. В бою предстоит создавать комбинации с другими членами отряда, каждый из которых обладает уникальными навыками. Ранее авторы показали новый трейлер проекта.