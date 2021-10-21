NVIDIA опубликовала системные требования «Стражей Галактики» для рейтрейсинга
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NVIDIA показала системные требования «Стражей Галактики» для запуска игры с трассировкой лучей. Для этого потребуется хотя бы GeForce RTX 2060.
Минимальные требования для RT
Для 1080р при низкой детализации
- Процессор — Intel Core i5-9400 или AMD Ryzen 5 2600
- Видеокарта — GeForce RTX 2060
- Оперативная память — 16 ГБ.
Требования для RT в 1440р
При высокой детализации
- Процессор — Intel Core i5-10600 или AMD Ryzen 5 3600X
- Видеокарта — GeForce RTX 3070.
Требования для RT в 4К
При максимальной детализации
- Процессор — Intel Core i7-10700 или AMD Ryzen 7 3700X
- Видеокарта — GeForce RTX 3080.
В проекте также будет доступна технология DLSS — обычно требования пишут без её учёта, поэтому владельцы RTX-карточек наверняка смогут поднять определённые настройки при включении умного масштабирования.
«Стражи Галактики» выйдут 26 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Пользователи возьмут под управление лидера команды Питера Квилла, известного как Звёздный лорд. Ранее авторы показали новый трейлер проекта.
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