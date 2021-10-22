Мобильную аркаду «Губка Боб: Кулинарный поединок» скачали более 50 млн раз
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Количество скачиваний аркады «Губка Боб: Кулинарный поединок» превысило 50 млн. Игра вышла в 2020 году и быстро стала популярной. Ещё до релиза заявку на предварительную регистрацию оставили 17 млн человек.
На каких платформах доступна игра
- Android — бесплатно
- iOS — бесплатно
- ПК (через Microsoft Store) — бесплатно
- Nintendo Switch — 1169 рублей
В «Кулинарном поединке» есть все известные персонажи из мультсериала про Губку Боба, включая Патрика, мистера Крабса и других. В аркаде нужно готовить различные блюда и кормить посетителей ресторана «Красти Краб». Ещё можно исследовать Бикини Боттом и выполнять задания.
Свежее обновление аркады 4.4.0 добавило ивент в честь Хэллоуина. Игрокам нужно зарабатывать жуткие печенья и получать награды за события, включая самоцветы, скины и многое другое.
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