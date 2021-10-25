Почему-то игры Sony нельзя запустить на Xbox через GeForce NOW

Сегодня в браузере Microsoft Edge на Xbox заработал облачный сервис GeForce NOW. Благодаря этому появилась потенциальная возможность запустить игры Sony на консолях Microsoft, но сделать этого всё-таки не удалось.

Со стартом работы сервиса пользователи Xbox получили возможность запускать игры из библиотеки Steam. Редактор The Verge Том Уоррен решил проверить, получится ли включить игры Sony, которые она выпустила в магазине Valve.

Уоррен искал Death Stranding в GeForce NOW через браузер Xbox, но ничего не обнаружил. Однако на ПК через Microsoft Edge игру найти удаётся. Могло ли стать причиной этому какая-то ошибка или преднамеренная политика Sony – пока неизвестно.

Позже в российском GFN.ru через Xbox нашли Death Stranding, однако при переходе на страницу игры в сервисе всё равно нельзя запустить творение Хидео Кодзимы.

GeForce NOW — это облачный сервис компании NVIDIA, который транслирует игры на экран пользователя через интернет. Все вычисления в этот момент проходят на компьютерах NVIDIA.