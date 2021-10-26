Activision Blizzard захотела приостановить расследование о харассменте, но суд отказал

Окружный суд Лос-Анджелеса отказал Activision Blizzard в апелляции по временной остановке дела о харассменте и домогательствах. Компания думала, что уладит все вопросы с помощью денежной компенсации в размере $ 18 млн, но Калифорнийский департамент справедливого трудоустройства и размещения (DFEH) с этим не согласился.
После этого Blizzard пожаловалась на департамент и обвинила его в намеренном продолжении конфликтной ситуации. DFEH, в свою очередь, отметил, что у корпорации нет никаких оснований для подобных выводов.
Помимо харассмента, корпорацию обвинили в запугивании сотрудников и неуважительном отношении к сотрудницам. Разбирательства с Комиссий США по равным возможностям трудоустройства (EEOC) начались в конце сентября 2021 года.
Громкий скандал вокруг Activision Blizzard разжёгся в июле 2021 года. Ситуация до сих пор не решилась. В ходе скандала компанию покинули многие разработчики, а ещё от сотрудничества с корпорацией отказались некоторые компании, в числе которых Coca-Cola.
- 26 октября 2021
-
16:08
-
15:26
-
15:09
-
15:00
-
14:02
-
13:41
-
13:27
-
12:21
-
12:10
-
11:58
-
11:20
-
10:59
-
10:53
-
10:42
-
10:31
-
09:37
-
09:07
-
00:01
- 25 октября 2021
-
23:45
-
22:57
-
22:19
-
21:01
-
20:14
-
20:01
-
19:24
-
19:10
-
18:57
-
18:46
-
17:50
-
17:23
-
16:47
-
16:32
-
16:24
-
15:08
-
14:57