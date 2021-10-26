Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Activision Blizzard захотела приостановить расследование о харассменте, но суд отказал

Activision Blizzard захотела приостановить расследование о харассменте, но суд отказал
Комментарии

Окружный суд Лос-Анджелеса отказал Activision Blizzard в апелляции по временной остановке дела о харассменте и домогательствах. Компания думала, что уладит все вопросы с помощью денежной компенсации в размере $ 18 млн, но Калифорнийский департамент справедливого трудоустройства и размещения (DFEH) с этим не согласился.

После этого Blizzard пожаловалась на департамент и обвинила его в намеренном продолжении конфликтной ситуации. DFEH, в свою очередь, отметил, что у корпорации нет никаких оснований для подобных выводов.

Помимо харассмента, корпорацию обвинили в запугивании сотрудников и неуважительном отношении к сотрудницам. Разбирательства с Комиссий США по равным возможностям трудоустройства (EEOC) начались в конце сентября 2021 года.

Обзор «Стражей Галактики». Лучшая игра Marvel и главный конкурент «Человека-паука» Обзор «Стражей Галактики». Лучшая игра Marvel и главный конкурент «Человека-паука»

Громкий скандал вокруг Activision Blizzard разжёгся в июле 2021 года. Ситуация до сих пор не решилась. В ходе скандала компанию покинули многие разработчики, а ещё от сотрудничества с корпорацией отказались некоторые компании, в числе которых Coca-Cola.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021