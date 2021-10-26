Activision Blizzard захотела приостановить расследование о харассменте, но суд отказал

Окружный суд Лос-Анджелеса отказал Activision Blizzard в апелляции по временной остановке дела о харассменте и домогательствах. Компания думала, что уладит все вопросы с помощью денежной компенсации в размере $ 18 млн, но Калифорнийский департамент справедливого трудоустройства и размещения (DFEH) с этим не согласился.

После этого Blizzard пожаловалась на департамент и обвинила его в намеренном продолжении конфликтной ситуации. DFEH, в свою очередь, отметил, что у корпорации нет никаких оснований для подобных выводов.

Помимо харассмента, корпорацию обвинили в запугивании сотрудников и неуважительном отношении к сотрудницам. Разбирательства с Комиссий США по равным возможностям трудоустройства (EEOC) начались в конце сентября 2021 года.

Громкий скандал вокруг Activision Blizzard разжёгся в июле 2021 года. Ситуация до сих пор не решилась. В ходе скандала компанию покинули многие разработчики, а ещё от сотрудничества с корпорацией отказались некоторые компании, в числе которых Coca-Cola.