Из Blizzard уволили ключевых разработчиков Diablo 4 — вероятно, из-за скандала с сексизмом

Руководство Activision Blizzard выгнало четырёх важных разработчиков Diablo 4. Среди них оказались геймдиректор Луис Баррига и дизайнер World of Warcraft Джонатан Лекрафт. Причина увольнения работников не называлась, но многие связывают это со скандалом вокруг компании.
Activision Blizzard подтвердила Kotaku, что эти сотрудники действительно больше не работают в компании. По словам руководства, на их места уже нашли других специалистов, так что разработка Diablo 4 продолжается без каких-либо проблем.
Из-за скандала с компанией перестали сотрудничать многие крупные бренды, среди которых Coca-Cola, T-Mobile и другие. Некоторые сотрудники не решились выступать против Activision Blizzard из-за боязни потерять работу.
Скандал в Blizzard начался после судебного процесса, который прошёл 21 июля. Многие сотрудники отмечали, что женщин в компании часто подвергали домогательствам и дискриминации. Сначала руководство отвергло все обвинения, но через время признало их и извинилось. О всей ситуации можно узнать из нашего материала.
12 августа из Respawn Entertainment уволили ведущего геймдизайнера Apex Legends Даниэля Кляйна. Его обвинили в расистских и сексистских высказываниях, которые он опубликовал в «твиттере» 14 лет назад.
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