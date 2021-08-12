Из Blizzard уволили ключевых разработчиков Diablo 4 — вероятно, из-за скандала с сексизмом

Руководство Activision Blizzard выгнало четырёх важных разработчиков Diablo 4. Среди них оказались геймдиректор Луис Баррига и дизайнер World of Warcraft Джонатан Лекрафт. Причина увольнения работников не называлась, но многие связывают это со скандалом вокруг компании.

Activision Blizzard подтвердила Kotaku, что эти сотрудники действительно больше не работают в компании. По словам руководства, на их места уже нашли других специалистов, так что разработка Diablo 4 продолжается без каких-либо проблем.

Diablo 4 — новая часть в серии Diablo. Игру анонсировали во время BlizzCon в 2019 году. Тогда стало известно, что по духу и атмосфере тайтл будет ближе к Diablo 2. В игре появится глубокая кастомизация и разнообразный игровой процесс. Дата выхода остаётся неизвестной.

Из-за скандала с компанией перестали сотрудничать многие крупные бренды, среди которых Coca-Cola, T-Mobile и другие. Некоторые сотрудники не решились выступать против Activision Blizzard из-за боязни потерять работу.

Новость по теме СМИ: сотрудники Blizzard боятся конфликтовать с руководством из-за риска потерять работу

Скандал в Blizzard начался после судебного процесса, который прошёл 21 июля. Многие сотрудники отмечали, что женщин в компании часто подвергали домогательствам и дискриминации. Сначала руководство отвергло все обвинения, но через время признало их и извинилось. О всей ситуации можно узнать из нашего материала.

12 августа из Respawn Entertainment уволили ведущего геймдизайнера Apex Legends Даниэля Кляйна. Его обвинили в расистских и сексистских высказываниях, которые он опубликовал в «твиттере» 14 лет назад.