Щит Капитана Америка из «Мстителей: Финал» готовы купить за 3 млн рублей

Сайт для проведения аукционов Hake's Auctions разместил щит Капитана Америка из «Мстителей: Финал». Во время съёмок блокбастера им лично пользовался актёр Крис Эванс, а кто-то готов купить реквизит за $ 45 тыс. (примерно 3,1 млн рублей).
Щит почти в идеальном состоянии. Корпус сделан из пенопласта, а ручки полностью кожаные. На сайте указано, что это один из самых культовых реквизитов, когда-либо появлявшихся по фильмам Marvel.
В качестве доказательства подлинности щита в комплект к ним положат сертификат и автограф специалиста по изготовлению реквизита Рассела Боббитта. Аукцион продлится ещё неделю.
27 октября стало известно, что Бил Мюррей появится в будущем фильме Marvel. Актёру в целом понравилось работать с режиссёром ленты, но сниматься в подобном кино он вряд ли ещё будет.
- 27 октября 2021
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