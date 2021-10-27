Щит Капитана Америка из «Мстителей: Финал» готовы купить за 3 млн рублей

Сайт для проведения аукционов Hake's Auctions разместил щит Капитана Америка из «Мстителей: Финал». Во время съёмок блокбастера им лично пользовался актёр Крис Эванс, а кто-то готов купить реквизит за $ 45 тыс. (примерно 3,1 млн рублей).

Щит почти в идеальном состоянии. Корпус сделан из пенопласта, а ручки полностью кожаные. На сайте указано, что это один из самых культовых реквизитов, когда-либо появлявшихся по фильмам Marvel.

В качестве доказательства подлинности щита в комплект к ним положат сертификат и автограф специалиста по изготовлению реквизита Рассела Боббитта. Аукцион продлится ещё неделю.

27 октября стало известно, что Бил Мюррей появится в будущем фильме Marvel. Актёру в целом понравилось работать с режиссёром ленты, но сниматься в подобном кино он вряд ли ещё будет.