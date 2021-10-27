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Щит Капитана Америка из «Мстителей: Финал» готовы купить за 3 млн рублей

Щит Капитана Америка из «Мстителей: Финал» готовы купить за 3 млн рублей
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Сайт для проведения аукционов Hake's Auctions разместил щит Капитана Америка из «Мстителей: Финал». Во время съёмок блокбастера им лично пользовался актёр Крис Эванс, а кто-то готов купить реквизит за $ 45 тыс. (примерно 3,1 млн рублей).

Щит почти в идеальном состоянии. Корпус сделан из пенопласта, а ручки полностью кожаные. На сайте указано, что это один из самых культовых реквизитов, когда-либо появлявшихся по фильмам Marvel.

В качестве доказательства подлинности щита в комплект к ним положат сертификат и автограф специалиста по изготовлению реквизита Рассела Боббитта. Аукцион продлится ещё неделю.

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27 октября стало известно, что Бил Мюррей появится в будущем фильме Marvel. Актёру в целом понравилось работать с режиссёром ленты, но сниматься в подобном кино он вряд ли ещё будет.

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