Far Cry 6 хорошо продаётся — на уровне Assassin's Creed Odyssey
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Ubisoft в рамках свежего квартального отчёта рассказала о показателях различных игр и планах по дальнейшей поддержке уже выпущенных проектов.
Assassin's Creed Valhalla стала второй по прибыльности игрой в истории компании (первая — Far Cry 5). Экшен стабильно продавался в течение года за счёт поддержки и платных дополнений. Первый контент второго года появится в начале 2022-го.
Стартовые продажи Far Cry 6 назвали хорошими — они сравнимы с Assassin's Creed Odyssey. В игре проводят примерно на 25% больше времени, чем в пятой части.
- 80% инвестиций идут на платные игры
- компания хочет больше рисковать с новыми брендами
- эксперименты с условно-бесплатными играми продолжаются
- ремейк Prince of Persia: The Sands of Time, Rocksmith+, The Division Heartland, Skull & Bones, Avatar: Frontiers of Pandora и Mario + Rabbids: Sparks of Hope выйдут с 1 апреля 2022 по 31 марта 2023 года.
Сегодня у Ubisoft, кстати, вышла Riders Republic — спортивная аркада про разные виды спорта.
По слухам, сейчас в Ubisoft работают над новой Splinter Cell — она будет включать элементы перезапуска HITMAN.
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