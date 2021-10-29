Разработчики Halo Infinite рассказали об изменениях Крэйга — героя мемов

343 Industries опубликовала новый пост, посвящённый разработке Halo Infinite. Помимо дизайна врагов и их способностей, разработчики также затронули Крэйга — того самого героя мемов из первого показа игры.
Крэйг из первого показа Halo Infinite летом 2020
Крэйг — противник из расы брутов. Его лицо стало символом первой презентации игры и настоящим мемом. Авторы признались, что и любили, и ненавидели Крэйга одновременно.
Было забавно наблюдать, как он полюбился нашим фанатам. Однако в то же время Крэйг напоминал, что у нас впереди ещё много работы. Подобная реакция фанатов стала одной из главных причин переноса проекта на более поздний срок — чтобы игра в конечном итоге соответствовала ожиданиям игроков.
Создатели отметили, что Крэйг довольно сильно изменился за год — он даже подобрал себе новое хобби.
Поверьте, Крэйг в надёжных руках! Он претерпел определённые изменения и приоделся. Крейг очень доволен собой и отлично влился в коллектив брутов. Также он нашёл себе новое хобби и во многом преуспел. Да здравствует Крэйг!
Разработчики также показали обновлённую модель персонажа: он стал более грозным и отрастил бороду.
Ранее 343 Industries показала новый геймплейный отрывок из одиночной кампании. По сюжету Мастер Чиф после событий Halo 5 пытается догнать Кортану и остановить её план, в чём ему должен помочь молодой искусственный интеллект «Оружие». Основными противниками, по крайней мере первое время, станут Изгнанные из Halo Wars 2.
Halo Infinite выходит 8 декабря на Xbox Series, Xbox One и ПК. Мультиплеер шутера будет условно-бесплатным, а подписчики Xbox Game Pass получат доступ к сюжетной кампании.
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