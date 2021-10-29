Новые истории, режим выживания и рыбалка: Skyrim празднует юбилей

Компания Bethesda представила видео, в котором подробнее рассказала о нововведениях The Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition по случаю 10-летия игры.

В честь юбилея разработчики Skyrim добавят в игру несколько новых активностей из «Клуба творчества». Среди них: сюжетные задания «Святых» и «Соблазнителей», рыбалка и режим выживания. Также в специальном издании Skyrim появятся новые комплекты брони, оружие, артефакты и враги.

На рыбалке игрок сможет отдохнуть от суеты. Добычу можно съесть, повесить на стену трофеев или оставить в качестве питомца. Всего будет 20 видов рыб.

В режиме выживания предстоит следить за температурой тела, усталостью и голодом. В зимних локациях придётся согреваться и готовить еду с помощью костра. Отдыхать можно не только на природе, но и в тавернах.

Весь контент войдёт и в предстоящую The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition, которая выйдет 11 ноября. В этот же день обладатели специального издания получат обновление с оптимизацией под PS5 и Xbox Series.

Bethesda отметит 10-летие Skyrim концертом Лондонского симфонического оркестра и Хора голосов Лондона. Они исполнят музыку из Skyrim в Александра-палас. Трансляция шоу пройдёт на каналах Bethesda в Twitch и YouTube.