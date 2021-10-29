Новые истории, режим выживания и рыбалка: Skyrim празднует юбилей

Компания Bethesda представила видео, в котором подробнее рассказала о нововведениях The Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition по случаю 10-летия игры.
В честь юбилея разработчики Skyrim добавят в игру несколько новых активностей из «Клуба творчества». Среди них: сюжетные задания «Святых» и «Соблазнителей», рыбалка и режим выживания. Также в специальном издании Skyrim появятся новые комплекты брони, оружие, артефакты и враги.
На рыбалке игрок сможет отдохнуть от суеты. Добычу можно съесть, повесить на стену трофеев или оставить в качестве питомца. Всего будет 20 видов рыб.
В режиме выживания предстоит следить за температурой тела, усталостью и голодом. В зимних локациях придётся согреваться и готовить еду с помощью костра. Отдыхать можно не только на природе, но и в тавернах.
Весь контент войдёт и в предстоящую The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition, которая выйдет 11 ноября. В этот же день обладатели специального издания получат обновление с оптимизацией под PS5 и Xbox Series.
Bethesda отметит 10-летие Skyrim концертом Лондонского симфонического оркестра и Хора голосов Лондона. Они исполнят музыку из Skyrim в Александра-палас. Трансляция шоу пройдёт на каналах Bethesda в Twitch и YouTube.
- 29 октября 2021
-
18:51
-
18:24
-
17:38
-
17:35
-
17:15
-
16:59
-
16:39
-
16:05
-
15:23
-
14:21
-
13:58
-
13:39
-
13:29
-
13:02
-
12:44
-
12:35
-
12:11
-
11:59
-
11:31
-
11:10
-
09:48
-
09:05
-
08:34
-
03:06
- 28 октября 2021
-
21:39
-
21:12
-
20:39
-
20:14
-
19:51
-
19:27
-
19:03
-
18:56
-
18:50
-
18:38
-
18:31