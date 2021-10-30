Тренерам участников PGL Major Stockholm 2021 запретили хвалить игроков во время матча

Компания Valve, при поддержке которой проводится крупнейший турнир PGL Major Stockholm 2021 по CS:GO, ввела новые правила для тренеров. Теперь им нельзя кричать, трогать или хвалить игроков своей команды во время матча.

Информацией поделился тренер датской команды Astralis Дэнни zonic Соренсен. По его утверждению, Valve попросила организаторов турнира проинструктировать наставников. Им запрещено прикасаться к игрокам, хвалить их или кричать на них во время матча. Наставникам необходимо вести себя тихо, в противном случае их попросят покинуть зону проведения турнира.

Новые правила стали известны только после стадии «Претендентов» турнира PGL Major Stockholm 2021. Теперь тренеры могут давать рекомендации игрокам только во время перерывов.

Сегодня стартовала стадия «Легенды», в которой выступят четыре команды из СНГ: Entropiq, Virtus.pro, Gambit Esports и NAVI. Турнир PGL Major Stockholm 2021 проходит с 26 октября до 7 ноября. Лучшие команды мира разыграют призовой фонд размером $ 2 млн.