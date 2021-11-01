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Age of Empires 4 удалось ещё раз обновить пиковый онлайн в Steam

Age of Empires 4 удалось ещё раз обновить пиковый онлайн в Steam
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Возвращаемся с ежедневной рубрикой о рекордном онлайне Age of Empires 4 — пик игроков вновь вырос, теперь почти до 74 тысяч человек.

В итоге с релиза стратегия в реальном времени, которая на старте продаж уже установила абсолютный рекорд для всего жанра, ежедневно увеличивала свою аудиторию:

  1. 28 октября — 54 838 человек
  2. 29 октября — 59 508 человек
  3. 30 октября — 69 366 человек
  4. 31 октября — 73 928 человек.

Скорее всего, в ближайшее время стратегия уже не сможет обновить свои показатели — пик придётся на выходные. Однако в целом динамика для новинки очень достойная. К примеру, те же сюжетные «Стражи Галактики» с релиза с трудом преодолели отметку в 10 тыс. человек и после сразу обвалились.

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Relic и Microsoft можно только поздравить — это большой успех как для жанра, так и для компьютерного эксклюзива. Да и Relic после провальной Warhammer 40,000: Dawn of War 3 явно требовалась победа.

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