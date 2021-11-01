Начало комикса про Клементину из «Ходячих мертвецов» Telltale посвящено новой жизни

Клементина — одна из самых узнаваемых персонажей из франшизы «Ходячие мертвецы» и игр в целом. Ее дебют состоялся в одноимённой игре от студии Telltale. Она прошла путь от маленькой девочки до настоящего война, и её история продолжится в комиксах.

Летом 2021 года стало известно, что графические романы продолжат историю Клементины. Издание IGN показало первые страницы комикса. На них можно увидеть, что героиню до сих пор не отпускает прошлое и смерть Ли — мужчины, который стал для девочки настоящим отцом.

Пока что планируется сделать три выпуска. История занесёт Клементину в новые места, познакомит с новыми друзьями и опасностями. Ранее авторы графического романа отмечали, что героиня долго не сможет окончательно расстаться со своим прошлым.

Первый выпуск выйдет в июне 2022 года.