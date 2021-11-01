Начало комикса про Клементину из «Ходячих мертвецов» Telltale посвящено новой жизни

Клементина — одна из самых узнаваемых персонажей из франшизы «Ходячие мертвецы» и игр в целом. Ее дебют состоялся в одноимённой игре от студии Telltale. Она прошла путь от маленькой девочки до настоящего война, и её история продолжится в комиксах.
Летом 2021 года стало известно, что графические романы продолжат историю Клементины. Издание IGN показало первые страницы комикса. На них можно увидеть, что героиню до сих пор не отпускает прошлое и смерть Ли — мужчины, который стал для девочки настоящим отцом.
Пока что планируется сделать три выпуска. История занесёт Клементину в новые места, познакомит с новыми друзьями и опасностями. Ранее авторы графического романа отмечали, что героиня долго не сможет окончательно расстаться со своим прошлым.
Первый выпуск выйдет в июне 2022 года.
- 1 ноября 2021
-
19:45
-
19:23
-
18:50
-
18:47
-
17:45
-
17:06
-
16:44
-
16:35
-
16:27
-
16:18
-
16:08
-
15:49
-
15:14
-
14:55
-
14:42
-
14:37
-
13:49
-
13:44
-
13:36
-
13:26
-
13:07
-
13:03
-
12:53
-
12:44
-
12:21
-
12:05
-
11:49
-
11:40
-
11:28
-
11:14
-
09:31
-
09:21
- 31 октября 2021
-
22:36
-
21:19
-
19:01