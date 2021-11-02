World of Warcraft обновят до 9.1.5 уже 3 ноября — подробности патча

Разработчики World of Warcraft выпустят крупное обновление 9.1.5 уже 3 ноября. Апдейт внесёт изменения в систему ковенантов, добавит путешествие во времени по подземельям Legion и новые возможности кастомизации персонажа.
Игроки смогут свободно переключаться между ковенантами, если достигнут 80 уровня известности в одном из них. Декоративные награды сохранятся и будут доступны на других персонажах. Также без ограничений можно будет менять проводники.
Впервые появится путешествие во времени по подземельям Legion. Событие продлится две недели, а после перейдёт в категорию дополнительных. Игроки смогут пройти 6 подземелий дополнения на сложности «Эпохальный+» с помощью старых ключей.
Разнообразят персонализацию персонажей для нескольких рас. Появятся новые ювелирные украшения, причёски и татуировки.
Фото: Blizzard
Помимо этого, разработчики внесут множество изменений в другие аспекты World of Warcraft. Среди них экспедиции и фронты, Кортия и Утроба, достижения, способности, профессии и руны. С полным списком изменений можно ознакомиться на официальном сайте.
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