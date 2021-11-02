Приквел, партия до 90 минут и 6 рас: подробности настолки по «Скайриму»

Bethesda и Modiphius Entertainment разрабатывают настольную игру по The Elder Scrolls 5: Skyrim. Одна игровая сессия займёт от 60 до 90 минут, а принять участие смогут от одного до пяти человек.

Игроки смогут выбрать одного персонажа из доступных рас: альтмеры, данмеры, имперцы, каджиты, норды, орки. У каждого героя будут уникальные навыки и способности, которые внесут в игру разнообразие. Авторы обещали, что геймеры поучаствуют даже в сюжетной кампании, которая развернётся до событий «Скайрима».

В настолке будет большая карта, множество небольших фигурок с персонажами, маленькие карточки с умениями и многое другое. По словам создателей, игроки получат незабываемый опыт и интересный сюжет.

The Elder Scrolls 5: Skyrim The Board Game выйдет в 2022 году. Затраты на создание настолки оказались выше ожиданий, поэтому авторы надеются её окупить.