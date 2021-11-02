В какой вселенной «Человека-паука» происходит действие «Морбиуса»? Трейлер только запутал

Свежий трейлер «Морбиуса» дал множество намёков на место действия фильма, но в итоге больше запутал и без того непростую ситуацию. В ролике есть намёки сразу на три вселенные — «Венома», «Человека-паука» Сэма Рэйми и киновселенную Marvel.

Так в какой же вселенной всё-таки обитает живой вампир? Ответа на этот вопрос ролик не дал. Но давайте рассмотрим все варианты.

Киновселенная Marvel

Большинство прямых намёков сосредоточено вокруг киновселенной Marvel. Во-первых, надпись «убийца» на граффити с Пауком, что, очевидно, отсылает к финалу «Вдали от дома», когда Мистерио раскрыл тайну личности супергероя и выставил протагониста злодеем.

Всё ещё забавно, что постер взят из игры про Человека-паука для PS4

Во-вторых, повторное появление Майкла Китона — вероятно, в роли Стервятника из «Возвращения домой».

Оскорб

На кадре с пейзажем города виднеется небоскрёб корпорации «Оскорб» — она появлялась в фильмах с Тоби Магуайром и Эндрю Гарфилдом, но дебют в киновселенной Marvel до сих пор не случился. При этом хотят слухи, что именно Зелёный гоблин в MCU выкупил бывшее здание Старка и Мстителей.

Вдобавок не стоит забывать, что бомба Гоблина появилась в первом трейлере «Нет пути домой». Однако, по слухам, тут мы увидим именно версию Уильема Дэфо из фильмов Сэма Рэйми.

Веном

На вселенную, где обитает Веном, больше именно прямых намёков. Полицейские в одной сцене упоминают инцидент в Сан-Франциско (там живёт Эдди Брок), а в конце трейлера Морбиус прямо пародирует симбиота.

Меня… зовут… Веном. Да я шучу.

Дейли Бьюгл

На кадрах показывают обложку газеты «Дейли Бьюгл» в аналогичном дизайне из «Венома» и Паука Рейми. В киновселенной Marvel, напомним, там теперь что-то вроде видеоблога.

Вдобавок в газете из «Морбиуса» упоминаются Рино и Чёрная кошка.

Спойлер к «Веному 2»!

Ситуацию несколько осложняет сцена после титров сиквела «Венома», где симбиот внезапно переместился в киновселенную Marvel, где обитает Человек-паук в исполнении Тома Холланда.

Пока неизвестно, к чему это приведёт. Возможно, после событий «Нет пути домой» антигерой вернётся в свою вселенную, однако не стоит исключать и обратного — что он останется в MCU.

В общем, пока всё сложно. Наверняка лучше об этом мы узнаем после выхода «Человека-паука: Нет пути домой», где и появятся многие злодеи из прошлых фильмов о супергерое. По слухам, туда заявятся и прошлые ведущие актёры.

«Нет пути домой» выйдет уже в середине декабря, тогда как «Морбиус» появится через месяц, 20 января.