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Александр Головин и Recrent сыграли в Call of Duty: Warzone

Александр Головин и Recrent сыграли в Call of Duty: Warzone
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Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин поиграл в Call of Duty: Warzone вместе с популярным стримером Recrent. Запись игровых сессий была опубликована на канале контент-мейкера. К сожалению, мы не можем приложить её к новости из-за нецензурной лексики, но вы можете найти её по ссылке.

Recrent — профессиональный стример и постоянный контент-мейкер Natus Vincere. Игрок преимущественно стримит Warzone и другие игры франшизы Call of Duty. Иногда на его канале можно найти ролики о других шутерах вроде Battlefield и других.

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