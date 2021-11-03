Александр Головин и Recrent сыграли в Call of Duty: Warzone

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин поиграл в Call of Duty: Warzone вместе с популярным стримером Recrent. Запись игровых сессий была опубликована на канале контент-мейкера. К сожалению, мы не можем приложить её к новости из-за нецензурной лексики, но вы можете найти её по ссылке.

Recrent — профессиональный стример и постоянный контент-мейкер Natus Vincere. Игрок преимущественно стримит Warzone и другие игры франшизы Call of Duty. Иногда на его канале можно найти ролики о других шутерах вроде Battlefield и других.

Александр Головин не в первый раз попадает в инфополе игровых СМИ. После победы Team Spirit на The International 2021 футболист похвалил киберспортсменов и выразил понимание, насколько сложно было выиграть турнир.