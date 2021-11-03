Через 24 часа авторы Elden Ring покажут первый геймплей наследницы Dark Souls

Bandai Namco уже через 24 часа, 4 ноября в 17:00 мск, покажут первый геймплей Elden Ring. Причём сразу целых 15 минут.

Демонстрация пройдёт во время прямой трансляции — её можно будет посмотреть на YouTube и Twitch. Вероятно, разработчики представят боевую систему, открытый мир, местный бестиарий и многое другое.

Через две недели стартует тестирование ролевого экшена. Для участия нужно было оставить заявку на сайте Bandai Namco до 1 ноября. Бета пройдёт с 12 по 15 ноября, однако доступ к серверам будет открыт в течение нескольких часов.

Изначально Elden Ring должна была в конце января 2022-го, но FromSoftware перенесла релиз на месяца до 25 февраля. Разработчикам потребовалось больше времени на полировку игры.