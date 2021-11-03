Marvel's Midnight Suns от авторов XCOM 2 перенесли на осень 2022 года
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2K Games во время квартального отчёта Take-Two объявила, что тактическая стратегия по мотивам Marvel — Midnight Suns — выйдет во второй половине 2022 года. Изначально релиз планировали в марте.
Мы понимаем, как много поклонников рассчитывали сыграть в новинку весной, поэтому решение было непростым. Мы решили отложить релиз, чтобы выпустить игру в лучшем виде.
Разработчики подчеркнули, что верят в своё творческое видение Marvel's Midnight Suns и не хотят идти на компромиссы.
Мы хотим отдать должное этому незабываемому приключению.
Marvel's Midnight Suns — это тактика в духе XCOM 2, но вместо случайных солдат тут выступают герои Marvel со своими характерами и умениями. Умереть они не могут, а протагонисту предстоит выстраивать с ними отношения. Выход состоится на всех консолях и ПК.
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