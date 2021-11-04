В Epic Games Store теперь раздают градостроительный симулятор Aven Colony

В Epic Games Store обновилась еженедельная раздача игр. До 11 ноября можно забрать градостроительный симулятор Aven Colony.

В Aven Colony развивать свою цивилизацию предстоит на планете Эйвен Прайм. На ней есть пустыни, джунгли и тундра. Игрокам необходимо создать инфраструктуру колонии, следить за развитием и благополучием граждан, а также управлять всеми ресурсами.

Затем в бесплатном лоте появится премиальный набор для шутера Rogue Company. В него войдут экипировка и 20 тысяч единиц опыта для боевого пропуска. Возможно, впрочем, через неделю нас ждёт и сюрприз.

Разработчики Elden Ring показали 15 минут игрового процесса. В ролике продемонстрированы бои с противниками, исследование мира и битва с боссом под тревожную музыку.