Забаненные в New World игроки нашли несколько способов вернуться

Разработчики New World стали банить игроков, которые использовали эксплойты игры для дублирования предметов или неуязвимости. Однако это не помешало нарушителям вернуться, причём разными способами.

Как сообщают читатели форума New World, забаненные игроки используют семейный доступ Steam, чтобы продолжить приключение. Злоумышленники дублируют предметы на новом аккаунте, а потом перекидывают их на основной.

Нашёлся и более простой способ снять блокировку. Достаточно сменить адрес электронной почты в сервисе Valve и можно возвращаться в игру.

Новость по теме New World сломана. Разработчики отключили все виды передачи предметов

Создатели New World отреагировали на сообщения фанатов. Они постараются исправить эти проблемы в ближайшее время. Однако решение требует работы не только команды Amazon, но и разработчиков Steam.

New World вышла 28 сентября на ПК после нескольких переносов. За месяц с небольшим игроки научились становиться неуязвимыми и полностью сломали экономику.