Для Call of Duty: Vanguard могут выпустить меч по мотивам «Атаки на титанов»

Датамайнеры обнаружили список оружия, который появится в Call of Duty: Vanguard. Среди него заметили упоминание загадочного меча, который может оказаться предметом из манги «Атака на титанов».

Датамайнер Zesty, который не раз публиковал достоверную информацию по Call of Duty, раскрыл список будущего оружия Call of Duty: Vanguard. Он упомянул, что в шутере появится оружие ближнего боя, но это не катана.

Кодовое название предмета — aot_swords'/'s4_me_swordtitan. Когда я читаю AOT, сразу думаю об Attack on Titan («Атаке на титанов»). Хотя это всего лишь теория в шляпе из фольги.

«Атака на титанов» — это постапокалиптическая манга, которую написал и иллюстрировал Хадзимэ Исаяма. По этому произведению был снят аниме-сериал. В январе 2022 году должна выйти вторая половина заключительного сезона.

Если утечка подтвердится, то вполне вероятно, что коллаборация Call of Duty: Vanguard и «Атаки на титанов» готовится к премьере финала сериала.

Call of Duty: Vanguard вышла 5 ноября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Игроки уже обнаружили интересные трофеи.