Александр Кокорин обратился к NAVI после победы на чемпионате мира по CS:GO

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин рассказал, как следил за чемпионатом Major по CS:GO.

«Я следил за финальной встречей мейджора. Поздравляю Natus Vincere с победой на большом турнире! Ребята, в этом году вам нет равных!», — сказал Кокорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Украинская команда NAVI, в состав которой входит несколько российских игроков, 8 ноября стала чемпионом мира по Counter-Strike: Global Offensive. Заключительный матч состязания закончился со счётом 2:0 в пользу Natus Vincere.

Коллектив долго шёл к победе на чемпионате мира по CS:GO, однако всегда что-то мешало — иногда в самый последний момент. Интересно, что команде удалось взять титул вскоре после победы Team Spirit на The International 10 по Dota 2.