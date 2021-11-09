Том Холланд всё ещё отрицает появление Магуайра и Гарфилда в новом «Человеке-пауке»

Том Холланд дал интервью изданию Total Film и рассказал про работу с другими актёрами ленты, также упомянув Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда.

В очередной раз он отметил, что ждать появления других версий Человека-паука точно не стоит. Хотя все фанаты убеждены в обратном, да и сегодняшние фото подтвердили не только Магуайра и Гарфилда, но и Чарли Кокса в образе Мэтта Мёрдока.

Было действительно интересно наблюдать, как эти актеры адаптируются и меняют своё восприятие, чтобы соответствовать современной эпохе.

По словам Холланда, возвращение Альфреда Молины к роли Отто Октавиуса и других злодеев — важный момент в истории кинематографа. Он подчеркнул, что это тот самый момент, когда три поколения как бы собираются вместе.

Режиссёром ленты выступил Джон Уоттс. Главные роли исполнили Том Холланд, Зендая, Альфред Молина, Джейми Фокс и другие. Премьера «Нет пути домой» состоится 16 декабря.