Новое оружие, враги и миссии: детали первого крупного патча New World

Разработчики New World представили первый большой патч для игры. В нём, помимо переработки системы торговли, появится оружие, множество новых квестов и миссий для PVP-фракций.
Основным нововведением разработчики называют новое оружие Void Gauntlet. Это первый меч в игре, урон которого зависит от интеллекта и фокуса. Он «черпает энергию из самой пустоты». По мнению создателей, меч подойдёт как для сражений с ботами, так и отлично проявит себя в PvP.
Как только оружие улучшится до максимума и уровень персонажа достигнет 60, у игроков появится новое задание по поиску ещё одного легендарного меча.
Void Gauntlet
Также разработчики добавили новых врагов — The Varangian Raiders (Варяжские налётчики). Их можно найти по всему свету и предназначены они для сражений на 16-20 уровнях. У знакомых врагов появятся подкрепления, завязанные на разных классах. Например, жуки, пираты-аллигаторы и древние стражи-пироманты.
Разработчики рассказали о небольших изменениях в основном квесте: во многих заданиях теперь станет гораздо понятнее цель игрока. Также авторы предлагают зайти к Abigail Rose (Эбигейл Роуз) — у неё будет новая цепочка заданий по прибытию Варяжских налётчиков.
Создатели обновили PvP-миссии для повышение разнообразия. После смерти персонажа они сбрасываются, а не аннулируются, как было раньше. Их три вида:
- «Контрольные точки» — миссии с захватом фортов.
- «Перехват» — необходимо победить членов вражеской фракции и «собрать их слёзы»
- «Военные лагеря» — нужно найти спрятанные планы противников во вражеском военном лагере.
Обновление уже доступно для участников бета-тестирования игры. Для остальных игроков оно будет доступно «уже скоро».
Ранее забаненные в New World игроки нашли несколько способов вернуться в игру.
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