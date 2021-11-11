Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 показали запись звуков стрельбы для разных видов оружия
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Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 из студии GSC Game World опубликовали небольшой фрагмент из процесса записи звуков для различных видов оружия в игре. По словам разработчиков, не все образцы попадут в шутер.
Авторам игры оказывала помощь сеть магазинов «ИБИС». Её сотрудники предоставили сами виды оружия и большое количество патронов.
Пока кто-то с ностальгией вспоминает знойные летние отпуска на морях, мы тоскуем по звонкому грохоту выстрелов, разнообразию оружия, полным коробкам патронов и прочей полигонной романтике. Воспоминания о днях, проведённых в стрельбе и работе, греют душу даже сейчас.
S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет 28 апреля 2022 года на ПК и Xbox Series. С релиза игра будет в библиотеке Xbox Game Pass. Возможно, после в будущем шутер появится и на PS5. 19 октября стало известно, что GSC Game World уже делает новую игру.
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