Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 показали запись звуков стрельбы для разных видов оружия

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 из студии GSC Game World опубликовали небольшой фрагмент из процесса записи звуков для различных видов оружия в игре. По словам разработчиков, не все образцы попадут в шутер.

Авторам игры оказывала помощь сеть магазинов «ИБИС». Её сотрудники предоставили сами виды оружия и большое количество патронов.

Пока кто-то с ностальгией вспоминает знойные летние отпуска на морях, мы тоскуем по звонкому грохоту выстрелов, разнообразию оружия, полным коробкам патронов и прочей полигонной романтике. Воспоминания о днях, проведённых в стрельбе и работе, греют душу даже сейчас.

S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет 28 апреля 2022 года на ПК и Xbox Series. С релиза игра будет в библиотеке Xbox Game Pass. Возможно, после в будущем шутер появится и на PS5. 19 октября стало известно, что GSC Game World уже делает новую игру.