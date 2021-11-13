В Among Us появились облики из League of Legends

Создатели Among Us объявили о партнёрстве с Riot Games в честь выхода мультсериала «Аркейн». В игре появился платный пропуск «Космикуб» с предметами и обликами из вселенной League of Legends.
Пропуск с наградами будет действовать до 31 декабря. Игроки смогут получить облики и другие косметические предметы чемпионов League of Legends:
- Хеймердингер (причёска, усы, костюм и питомец)
- Кейтлин (шляпа и униформа)
- Вай (причёска и наряд)
- Джинкс (причёска, гогглы и наряд)
- Джейс (причёска и костюм совета)
Фото: Innersloth
Также в пропуске появятся гогглы Клаггора и броня со шлемом Миротворца. Косметические предметы никак не повлияют на баланс и игровой процесс.
Первый акт «Аркейн» по League of Legends вышел 7 ноября на Twitch и Netflix. Шоу заняло первое место по популярности в 38 странах, обогнав «Игру в кальмара». Второй акт сериала вышел сегодня, а третий появится 20 ноября.
В многопользовательской Among Us игроки делятся на две команды на космическом корабле. Среди них есть предатели, которые убивают членов экипажа. Им нужно выявить убийц с помощью голосования или завершить головоломки.
Among Us доступна на iOS, Android, ПК и Nintendo Switch. 14 декабря игра появится на PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series, а также попадёт в сервис Xbox Game Pass.
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