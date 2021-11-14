Скандальный облик «‎Зелёный человечек» в Battlefield 2042 переименуют

В сообществе игроков Battlefield 2042 и не только возникла дискуссия относительно облика «Зелёный человечек»‎ для оперативника Бориса. Создатели шутера отреагировали и пообещали изменить название скина.

Сегодня вы проинформировали нас о названии облика Бориса. Он непреднамеренно отсылает к проблемам реального мира и не отражает ценности нашей команды. Мы изменим название в предстоящем обновлении. Мы признательны, что вы обратили на это наше внимание.

«‎Зелёными человечками»‎ называли войска без обозначений, которые были замечены во время политического кризиса в Крыму в 2014 году. В России этот термин больше известен как «‎Вежливые люди»‎.

Battlefield 2042 выйдет 19 ноября на ПК, PS4, PS5, Xbox и Xbox Series. С 12 ноября в шутере стартовал ранний доступ, во время которого разработчики выявили более 40 ошибок.