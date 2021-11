Появилось прохождение дополнения про Вааса для Far Cry 6

Дополнение для Far Cry 6 под названием «Безумие Вааса» выйдет завтра, 16 ноября. Однако в сети уже появились полные записи с прохождением DLC и всеми кат-сценами.

В начале Ваас приходит в себя после убийства Джейсоном из Far Cry 3 и будто оказывается в каких-то видениях. В них Монтенегро должен сражаться с различными противниками, а игроки смогут вновь посетить тот самый пиратский остров. По духу всё это напоминает жанр рогалик.

Также есть сборник всех кат-сцен. В основном они посвящены прошлому Вааса и затрагивают тему его отношений с Цитрой.

В 2022 году выйдут похожие дополнения, но уже про антагонистов из Far Cry 4 и Far Cry 5 — Пейгана Мина и Иосифа Сида. Вероятно, игроки также смогут изучить прошлые события жизни и других злодеев серии Far Cry.

Far Cry 6 вышла осенью 2021 года и доступна на ПК и консолях.