Появилось прохождение дополнения про Вааса для Far Cry 6

Дополнение для Far Cry 6 под названием «Безумие Вааса» выйдет завтра, 16 ноября. Однако в сети уже появились полные записи с прохождением DLC и всеми кат-сценами.
В начале Ваас приходит в себя после убийства Джейсоном из Far Cry 3 и будто оказывается в каких-то видениях. В них Монтенегро должен сражаться с различными противниками, а игроки смогут вновь посетить тот самый пиратский остров. По духу всё это напоминает жанр рогалик.
Также есть сборник всех кат-сцен. В основном они посвящены прошлому Вааса и затрагивают тему его отношений с Цитрой.
В 2022 году выйдут похожие дополнения, но уже про антагонистов из Far Cry 4 и Far Cry 5 — Пейгана Мина и Иосифа Сида. Вероятно, игроки также смогут изучить прошлые события жизни и других злодеев серии Far Cry.
Far Cry 6 вышла осенью 2021 года и доступна на ПК и консолях.
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