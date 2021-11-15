The Elder Scrolls 6 точно не выйдет на PlayStation

Microsoft в честь 20-летия бренда Xbox активно раздаёт интервью. В большом материале для GQ, например, глава игрового подразделения Фил Спенсер затронул тему шестой The Elder Scrolls и её эксклюзивности.
Мы не хотим наказывать любую другую платформу.
Как отмечает Спенсер, все платформы сейчас могут без проблем наращивать аудиторию. У каждой из них будет собственная линейка игр, и Microsoft формирует свою — в неё входит и The Elder Scrolls 6, которая появится только на Xbox и ПК.
Далее в том же материале геймдизайнер Bethesda Game Studios Тодд Говард рассказал, как без Xbox Game Pass раньше было сложно работать — постоянно приходилось анализировать продажи грядущих проектов. Но теперь от этого отказались, поскольку сервис Microsoft может найти аудиторию даже для самых нетривиальных релизов.
The Elder Scrolls 6 станет следующей большой игрой BGS после Starfield, то есть релиз не стоит ожидать раньше 2025 года.
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